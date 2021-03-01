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بوتين: الدراسات تؤكد فعالية اللقاحات الروسية ضد كورونا

أخبار روسيا

بوتين: الدراسات تؤكد فعالية اللقاحات الروسية ضد كورونا
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستندا إلى تقارير يتلقاها دوريا، إن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا، فعالة كذلك ضد سلالات الفيروس التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

وقال بوتين خلال لقاء مع رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي فيرونيكا سكفورتسوفا: "تم إبلاغي، بأن اللقاحات المتوفرة لدينا اليوم، فعالة ضد هذه السلالات والطفرات، التي تخيف اليوم الجميع، وليس فقط في أوروبا".

وأصاف الرئيس بوتين، أن الدراسات كذلك، تؤكد أن اللقاحات الروسية، فعالة ضد طفرات وسلالات فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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