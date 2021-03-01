الكرملين: بايدن لم يطرح مسألة القرم في مكالمته مع بوتين

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يطرح مسألة القرم أثناء اتصاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال صحفي فيما إذا طرح جو بايدن مسألة القرم أثناء مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وفيما إذا ربط هذا الموضوع بآفاق تطوير العلاقات بين البلدين أجاب بيسكوف: "لا".

وأعلن الرئيس بايدن سابقا أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بتبعية القرم لروسيا وستعمل على معاقبة روسيا بسبب ما سماه بـ "عدوانها" في أوكرانيا. وقال إن "القرم هي أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي