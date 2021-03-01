روسيا.. أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ نوفمبر

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين عن تسجيل 333 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أدنى حصيلة للوفيات اليومية منذ 16 نوفمبر الماضي.

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بذلك وصل إجمالي حالات الوفاة منذ بداية تفشي الوباء إلى 86455، فيما ارتفع مجموع الإصابات إلى 4 ملايين 257650 حالة، بزيادة 11571 حالة خلال اليوم الماضي، وهو اليوم السابع على التوالي الذي تقل فيه حصيلة الإصابات الجديدة عن 12 ألف حالة.

وتماثل 11277 شخصا للشفاء الكامل من كوفيد-19 خلال اليوم الأخير، ليصبح بذلك إجمالي المتعافين 3 ملايين و823074 شخصا، فيما تبقى هناك 348121 حالة نشطة.

خلافا للمنحى العام، ارتفع عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو إلى 2097 خلال يوم أمس، ليتجاوز هذا المؤشر عتبة الـ2000 للمرة الأولى منذ 12 فبراير، فيما تراجع عدد الوفيات اليومية من 48 أمس إلى 42 اليوم.

وشهدت الحالة الوبائية في مدينة بطرسبورغ استقرارا مع تسجيل 943 إصابة و35 وفاة اليوم مقابل 939 إصابة و38 وفاة في إحصائية أمس.

المصدر: RT