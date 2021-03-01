هيئة روسية: "تويتر" لم تلغ 2,8 ألف معلومة محظورة في روسيا منذ عام 2017

أعلنت مصلحة الرقابة في مجال وسائل الإعلام (روس كومنادزور) أن شبكة "تويتر" تتخلى بانتظام عن إلغاء المعلومات المحظورة في روسيا، مضيفة أن عددها في هذا المجال تجاوز 2,8 ألف.

وجاء في بيان صدر عن المصلحة ونشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين: "وإضافة إلى معلومات الغرفة الاجتماعية الروسية حول "تصدر" "تويتر" في نشر المعلومات المحظورة، نفيد بأن شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي لم تقم بإلغاء 2.862 وثيقة تضم معلومات محظورة ابتداء من عام 2017".

المصدر: تاس