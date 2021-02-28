لقطات لنجل الرئيس البيلاروسي يتزلج في سوتشي مع والده وبوتين

بث التلفزيون الروسي لقطات يظهر فيها نيقولاي لوكاشينكو، الابن الأصغر للرئيس البيلاروسي وهو يتزلج في ثلوج جبال القوقاز قرب مدينة سوتشي برفقة والده والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وفي شريط بثته اليوم الأحد قناة "روسيا 1"، يقترح ألكسندر لوكاشينكو على ابنه وضع المسار له ولبوتين في الثلوج، لكن الشاب يفضل السير في أثر الرئيسين.

وعقد اللقاء بين بوتين ولوكاشينكو يوم الاثنين الماضي في منتجع سوتشي الروسية. وخلال الجزء المفتوح من اللقاء بحث الرئيسان مواضيع عدة بما فيها توريدات اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا إلى بيلاروس والتعاون الصناعي بين البلدين. كما دعا بوتين نظيره البيلاروسي لنزهة تزلج على صفوح الجبال المغطاة بالثلوج بعد انتهاء جولة المحادثات بينهما.

المصدر: تاس