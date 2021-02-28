اعتداء على شرطيين في داغستان الروسية ومقتل المهاجم

جرح رجل أمن جراء حادث اعتداء مسلح على دورية أمنية في جمهورية داغستان الروسية، أسفر أيضا عن مقتل المهاجم، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الأحد.

وأوضح فرع لجنة التحقيقات الروسية في داغستان أن الحادث وقع يوم السبت في عاصمة الجمهورية محج قلعة، حيث حاول شرطيان إيقاف شابين للتحقق من هويتهما، لكنهما أبديا مقاومة فاستل أحدهما مسدسه غير الفتاك وأطلق الرصاص منه على الشرطيين، ما أدى إلى جرح أحدهما في الكتف.

وردت الدورية الأمنية بإطلاق النار على المهاجم، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى حيث توفي اليوم متأثرا بجراحه.

أما المشتبه به الثاني فحاول الفرار لكنه أوقف، كما جرى نقل الشرطي الجريح إلى المستشفى.

وفتحت لجنة التحقيقات ملفا جنائيا في ملابسات الحادث.

المصدر: "نوفوستي"