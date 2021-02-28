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"يصل العالم في مارس"... تقديم طلبات لتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" في روسيا ودول أخرى

أخبار روسيا

Sputnik
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أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا أنهم يستعدون لبدء استخدام النسخة أحادية الجرعة منه التي تحمل اسم "سبوتنيك لايت" داخل البلاد وخارجها اعتبارا من الشهر القادم.

وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد أن منتجي اللقاح قدموا طلبات للموافقة على الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك لايت" في روسيا وعدد من الدول الأخرى.

وتابع: "سبوتنيك لايت يصل العالم في مارس".

ويأتي ذلك بعد يوم من بدء تطعيم المتطوعين في العاصمة الروسية موسكو باللقاح أحادي الجرعة الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ضمن إطار التجارب السريرية الدولية التي انطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر: RT

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