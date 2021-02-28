"يصل العالم في مارس"... تقديم طلبات لتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" في روسيا ودول أخرى

أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا أنهم يستعدون لبدء استخدام النسخة أحادية الجرعة منه التي تحمل اسم "سبوتنيك لايت" داخل البلاد وخارجها اعتبارا من الشهر القادم.

وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد أن منتجي اللقاح قدموا طلبات للموافقة على الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك لايت" في روسيا وعدد من الدول الأخرى.

وتابع: "سبوتنيك لايت يصل العالم في مارس".

#SputnikV already applied for emergency approval in Russia and several other countries of its one shot #SputnikLight vaccine. Sputnik Light is coming to the world in March. — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 28, 2021

ويأتي ذلك بعد يوم من بدء تطعيم المتطوعين في العاصمة الروسية موسكو باللقاح أحادي الجرعة الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ضمن إطار التجارب السريرية الدولية التي انطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر: RT