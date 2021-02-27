 "روس بوتريبنادزور" تكشف طبيعة طفرات كوفيد-19 المكتشفة في روسيا

قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إن جميع طفرات فيروس كورونا المستجد التي يتم اكتشافها في روسيا، تتسم بالطابع المحايد.

وشددت الهيئة، على أن طفرات كوفيد، المكتشفة لا تختلف بشكل جوهري عن تلك الموجودة في البلاد.

ونقلت وكالة "إنترفاكس"، عن ألكسندر غوريلوف نائب مدير معهد الأوبئة في "روس بوتريبنادزور قوله: "بدون شك، تحدث طفرات في فيروسات كورونا المنتشرة في بلادنا، لأن ذلك من خصائص تطور الفيروسات. ولكن هذه التحولات ليست بالهامة بعد، ومع الأخذ بالاعتبار مساحة البلاد والمسافات فيها، يمكن القول إنها لا تستحق الاهتمام حتى الآن، وطبعا لا يتطلب ذلك، أي تغيير في تركيبة اللقاحات".

وشدد غوريلوف، على أن "روس بوتريبنادزور"، قامت بتنظيم 112 نقطة مراقبة، لمتابعة ظهور وانتشار السلالات الجديدة من الفيروس.

وأكد الخبير، أن اللقاحات الروسية، تقدم الحماية الكاملة من كل طفرات فيروس كورونا المستجد، الموجودة حاليا، ولذلك لا داعي للخشية من الطفرة البريطانية، لأن قيود الوقاية تعمل بشكل إيجابي.

المصدر: لينتا رو