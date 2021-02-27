عمدة موسكو يدعو لوقف التصويت على اختيار شخصية يقام لها تمثال أمام مقر"كي جي بي" سابقا

دعا عمدة موسكو سيرغي سوبيانين لإغلاق مشروع إقامة نصب تذكاري في ساحة لوبيانيكا وسط المدينة، والتي يطل عليها مقر هئية الأمن الفدرالي الروسية المعروفة بالـ"كي جي بي" سابقا.

وأطلقت سلطات موسكو الخميس عملية تصويت إلكتروني تسمح لسكان المدينة بالاختيار بين إعادة تمثال فيليكس دزيرجينسكي، رئيس الشرطة الأمنية السوفيتية بين عامي 1917 و1922، والذي تمت إزالته مع سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، إو إقامة تمثال للأمير ألكسندر نيفسكي، الذي هزم الغزاة الألمان في القرن الـ13.

وقال سوبيانين في بيان أصدره مساء أمس الجمعة، إنه بعد نحو يومين من التصويت، كان "أنصار ألكسندر نيفسكي" يتقدمون بهامش ضئيل، لكن في نفس الوقت أصبح واضحا أن الرأي العام انقسم إلى نصفين تقريبا وأن التصويت "بات يتحول إلى مواجهة بين مؤيدي الآراء المختلفة".

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وأضاف أن "اختلاف وجهات النظر حول التاريخ أمر لا مفر منه، لكن النصب التاريخية يجب أن تزيد تعاضد المجتمع لا أن تقسمه، لذلك أعتقد أنه من الصواب إيقاف هذه العملية وترك ساحة لوبيانكا كما هي الآن".

وأظهر التصويت الذي انطلق صباح الخميس وكان مفترضا أن يستمر حتى الخميس المقبل، أن 55% من المشاركين فيه صوتوا لصالح النصب التذكاري لألكسندر نيفسكي.

وجاء التصويت بعد أن طالبت مجموعة من شخصيات سياسية واجتماعية سلطات البلدية في وقت سابق من هذا الشهر، بإعادة تمثال دزيرجينسكي، بحجة أن إزالته كانت غير قانونية.

في المقابل، عارض عدد من الشخصيات العامة ترميم نصب دزيرجينسكي، باعتباره "مؤسس نظام الرعب الحكومي السوفيتي"، الذي "أشرف شخصيا على عمليات اضطهاد جماعي".

المصدر: وكالات