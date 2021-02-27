 بوتين يهنئ العسكريين الروس بيوم قوات العمليات الخاصة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته بمناسبة يوم قوات العمليات الخاصة، إن القوات المسلحة الروسية، تتمتع بقدرات فريدة لحل المهام بالغة الأهمية وشديدة التعقيد.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن هذه القوات تضم في صفوفها، مقاتلين على استعداد للعمل في الظروف غير المعتادة في أي مكان في العالم، إذا كانت مصالح روسيا وأمنها تتطلب ذلك.

وأعرب الرئيس بوتين عن "شكره، لعناصر قوات العمليات الخاصة، على الخدمة الصادقة والوفاء الخالص الذي لا يتزعزع للواجب العسكري والقسم".

إقرأ المزيد

ونوه الرئيس بوتين، بأن تشكيل قوات العمليات الخاصة، جاء بمثابة رد على تحديات الزمن، وعلى التغيرات الجدية في طبيعة المخاطر، والتهديدات العسكرية وطرق أساليب خوض الكفاح المسلح.

وأضاف الرئيس بوتين، أنه من الممكن اليوم القول بكل ثقة إن "قواتنا المسلحة تمتلك إمكانيات فريدة تسمح لها بحل المهام فائقة الحيوية والتعقيد".

المصدر: نوفوستي