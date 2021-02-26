بأدنى حصيلة منذ أوائل أكتوبر.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تتراجع إلى نحو 11 ألفا

لليوم الرابع على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصد 11086 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، (مقابل 11198 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الخامس من أكتوبر.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1336 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (947 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 11.9% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 428 حالة وفاة جديدة، مقابل 446 وفاة أمس، فيما تماثل 15722 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و223186 إصابة مؤكدة منها 85304 حالات وفاة و354496 حالة نشطة وثلاثة ملايين و783386 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 110.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 165 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 575 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT