دبلوماسيون روس غادروا كوريا الشمالية بعربة يدوية للسكك الحديدية يصلون موسكو جوا

أفاد مكتب وزارة الخارجية الروسية في فلاديفوستوك بأن العاملين في السفارة الروسية بكوريا الشمالية، الذين عادوا إلى وطنهم بواسطة عربة يدوية للسكك الحديدية غادروا جوا إلى موسكو.

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وقال بلاغ وزارة الخارجية بهذا الشأن: "ساعد العاملون في مكتب الممثلية مجموعة من دبلوماسيي السفارة الروسية في بيونغ يانغ وأفراد أسرهم على مغادرة أراضي جمهورية كوريا الديمقراطية. وعلى الأراضي الروسية، تم نقل مواطنينا بالحافلة إلى مطار فلاديفوستوك، حيث غادروا إلى موسكو عن طريق الجو".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت في وقت سابق على قناتها في "إنستغرام" مشاهد عن مغادرة الدبلوماسيين في السفارة الروسية في كوريا الشمالية.

ولأن خط السكك الحديدية الرابط بين البلدين مغلق بسبب جائحة الفيروس التاجي، فقد اضطر الدبلوماسيون الروس إلى قطع مرحلة من الطريق بواسطة عربة للسكك الحديدية، قاموا بدفعها بأنفسهم.

وكان ثمانية من دبلوماسيي السفارة الروسية في بيونغ يانغ وأفراد أسرهم قد عادوا إلى وطنهم في 25 فبراير.

المصدر: نوفوستي