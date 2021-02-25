وزارة الصحة الروسية تخفض سعر بيع لقاح "سبوتنيك V" داخليا

أفادت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية، بأن وزارة الصحة أعادت تسجيل الحد الأقصى لسعر بيع لقاح "سبوتنيك V" وخفضت قيمته.

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وفيما كان ثمنه في السابق 1942 روبلا، أصبح سعره الآن 866 روبلا و81 كوبيكا، أي ما يعادل نحو 11 دولارا.

وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، بأن هذه الخطوة أصبحت ممكنة بفضل تحسين تكنولوجيا الإنتاج الصناعي، علاوة على زيادة أحجامها.

ولفت الوزير الروسي إلى أنه "من حيث الجوهر، يعد إنتاج اللقاح بمثابة حجوزات اجتماعية للدولة بالنسبة لصناعة الأدوية المحلية. أؤكد أن السعر الأقصى المسجل للبيع يسري حصريا على اللقاح المستخدم في برامج التحصين واسع النطاق للحكومية الروسية".

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تحدث في عدة مناسبات عن الحاجة إلى مراقبة أسعار اللقاحات، مشيرا إلى أنها يجب أن تكون مقبولة، لافتا إلى أن الهدف الرئيس ليس الحصول على أرباح إضافية "من مثل هذا الدواء الضروري للغاية للصحة"، بل مساعدة المواطنين.

المصدر: نوفوستي