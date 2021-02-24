 
مباشر

موسكو: لن نبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أخبار روسيا

موسكو: لن نبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/publ

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن روسيا لن تبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال تشيجوف في حديث لقناة "روسيا-24" إن "كل ما هو مجمد في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي للأسف، أصبح نتيجة لأعمال شركائنا في الاتحاد الأوروبي وجميع من يؤيدونهم من كافة الأطراف".

إقرأ المزيد
بيسكوف: هناك خطأ كبير في التغطية الإعلامية لكلام لافروف عن
بيسكوف: هناك خطأ كبير في التغطية الإعلامية لكلام لافروف عن "قطيعة" مع الاتحاد الأوروبي

وتابع قائلا إن "الحديث لم يدر أبدا حول أن روسيا قد تبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

ومع ذلك لم يستبعد قيام روسيا بخطوات غير متناسبة ردا على قيود من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال: "في حال مواصلة الاتحاد الأوروبي أعماله الهدامة لن تقف روسيا مكتوفة الأيدي، وستجد وسائل مناسبة للتأثير على الوضع. ويمكن وصف ذلك برد غير متناسب، ولكن ذلك لن يبقى بدون عواقب".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا