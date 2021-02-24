الكرملين: لا خطط لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في روسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن القيادة الروسية لا تخطط لإلغاء التجنيد الإلزامي في البلاد.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول تقييم الكرملين للنظام الحالي لتشكيل القوات المسلحة الوطنية، وعما إذا كانت لدى القيادة الروسية خطط لإضفاء تغييرات في هذا المجال، قال: "يمكن للمرء أن يدلي برأيه الشخصي حول الأمر، لكن ينبغي أن ننطلق من أن الحديث يدور عن واجب دستوري مطلق على مواطني روسيا الاتحادية".

وأضاف أنه بحسب علمه، لا تجري في الوقت الحالي في روسيا مناقشات حول إمكانية التخلي عن الخدمة العسكرية الإلزامية بصفتها واجب دستوري.

وجاء السؤال ورد بيسكوف عليه على خلفية مقابلة أجرتها إحدى الصحف الروسية مع المقدم التلفزيوني، دميتري ناغييف، بمناسبة عيد حماة الوطن في 23 فبراير. وانتقد ناغييف فيها الخدمة العسكرية الإلزامية، استنادا إلى تجاربه الشخصية، مع أنه عبر عن أمله في أن الوضع في القوات المسلحة الروسية قد تحسن منذئذ.

وفي الوقت الحالي، يتم تشكيل القوات المسلحة الروسية على أساس مزدوج، من مجندين إلزاميا، ومن عسكريين متطوعين يخدمون بموجب عقد مع وزارة الدفاع. ويخضع للتجنيد الإلزامي البالغون من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، وتشكل مدة الخدمة 12 شهرا.

المصدر: تاس