الرئيس القرغيزي يصل إلى موسكو في أول زيارة خارجية له

وصل الرئيس القرغيزي، سادر جباروف إلى موسكو، اليوم الأربعاء، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة بلاده، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة قرغيزستان.

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وعلم سابقا أن جباروف سيبحث في موسكو القضايا المتعلقة بتعزيز أواصر التعاون بين بيشكيك وموسكو. ومن المخطط أن يلتقي الرئيس القرغيزي أثناء زيارته نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسي كلا مجلسي البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد، وفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما (النواب).

وسيكون لقاء جباروف مع بوتين هو الأول بينهما منذ تولي الرئيس القرغيزي الجديد منصبه في 28 يناير الماضي، إذ كان التواصل بين الرئيسين خلال هذه الفترة فقط عبر الهاتف أو نظام الفيديو كونفرنس أثناء لقاءات قمة.

المصدر: تاس