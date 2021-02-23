في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور ضريح "الجندي المجهول"

وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في الكرملين، بمناسبة "عيد حماة الوطن"، تكريما لذكرى الجنود الذين استشهدوا في المعارك.

ويأتي الرئيس بوتين إلى حديقة ألكسندر في ساحة الكرملين، وسط العاصمة الروسية موسكو، في الـ23 من فبراير من كل عام، بمناسبة "عيد حماة الوطن"، لإحياء ذكرى الجنود الشهداء الذين قضوا دفاعا عن الوطن.

ويعتبر هذا العيد، الذي يصاف 23 فبراير من كل عام، مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن الوطن، ورمزا للشجاعة والإخلاص للوطن.

المصدر: نوفوستي