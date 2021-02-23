انفجار في خط أنابيب نقل الغاز في مقاطعة أورينبورغ الروسية

أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة أورينبورغ أن انفجارا وقع في خط أنابيب الغاز في المقاطعة، وأن الجهات المختصة تعمل على السيطرة عليه.

وقالت السلطات في أورينبورغ إن رجال الإنقاذ ومسؤولين من وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، وعلماء البيئة، يتواجدون الآن في مكان الحادث، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن خط أنابيب الغاز الذي وقع فيه الانفجار يعود لشركة "غازبروم" الروسية.

المصدر: نوفوستي