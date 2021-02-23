أطفال سوريون يهنئون الجنود الروس بلغتهم في قاعدة حميميم بمناسبة عيد حماة الوطن (فيديو)

بمناسبة احتفال روسيا بعيد حماة الوطن، تم تنظيم حفل في قاعدة حميميم الروسية بسوريا، شارك فيه أطفال سوريون وأنشدوا أغان باللغة الروسية.

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أثار غناء تلميذة سورية لأغنية باللغة الروسية، أثناء الحفل، إعجاب الحاضرين بإتقانها للغة وأدائها للأغنية.

وهنأ أطفال سوريون العسكريين الروس بمناسبة "عيد حماة الوطن"، الذي يصادف 23 فبراير من كل عام، ويعود تاريخه إلى عام 1922.

ويعتبر هذا العيد مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن الوطن، ويقيم خلاله الروس مختلف الفعاليات الاحتفالية تكريما واحتراما للمحاربين القدامى.

المصدر: RT