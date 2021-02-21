شركة "كلاشنيكوف" تتوقع اهتمام دول الشرق الأوسط ببندقية "آ كا-19" الجديدة

عبرت شركة "كلاشنيكوف" الروسية للسلاح عن أملها باهتمام الزبائن في الشرق الأوسط ببندقية "آ كا-19" الجديدة التي يمكن استخدامها بخراطيش حلف الناتو.

وقال المركز الصحفي للشركة في معرض "IDEX-2021" الدولي للسلاح الذي يعقد في أبو ظبي: "إننا نأمل بالاهتمام بهذه البندقية من جانب دول منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى التي تستخدم جيوشها خراطيش عيار 5.56 على 45 ملم".

وأفاد المدير العام لمجموعة شركات "كلاشنيكوف"، دميتري تاراسوف، سابقا بأنه تم بالفعل استلام طلبات أولى لاقتناء بندقية "آ كا-19" الروسية الجديدة.

وتم إنشاء البندقية الأوتوماتيكية الجديدة من طراز "آ كا-19" على أساس بندقية "آ كا-12" التي بدأ الجيش الروسي استخدامها عام 2018. وتم تزويد البندقية الجديدة بعقب تلسكوبي للتصميم الأصلي ومنظار ديوبتر الجديد وجهاز سريع التحرير للتصويب الصامت والعديم اللهب.

وأكد مصممو البندقية الجديدة أيضا أنها موثوقة وفعالة في ظروف المناخات الحارة والرطبة ومتواضعة في الصيانة.

المصدر: نوفوستي