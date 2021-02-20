روسيا تخطط لإنتاج 88 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال النصف الأول من 2021

أعلنت الحكومة الروسية أنها تعتزم إنتاج أكثر من 88 مليون جرعة من لقاحاتها ضد فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، خلال اجتماع بشأن توزيع اللقاحات عقد اليوم السبت، إلى أن الجزء الأكبر من هذه الكمية (أي 83 مليون جرعة) يعود إلى لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية (وهو أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم)، بالإضافة إلى 5.4 مليون جرعة من لقاح "إيبيفاك كورونا" الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وأشارت غوليكوفا إلى أن هذه الخطط لا تشمل لقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز تشوماكوف الروسي العلمي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية وتم تسجيله رسميا في البلاد اليوم.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء أن السلطات الروسية تنوي إنتاج 30.5 ألف جرعة من هذه الكمية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى إنتاج 11.1 مليون جرعة حتى الآن في البلاد.

ولفتت المسؤولة إلى أن نسبة المواطنين فوق سن الـ60 بين الذين خضعوا حتى الآن للتطعيم في روسيا تصل اليوم إلى 45%، مشددة على أن هذا المعدل ليس كافيا وينبغي العمل على رفعه.

المصدر: نوفوستي + تاس