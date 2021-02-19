موسكو: نأمل باستجابة واشنطن لمبادرتنا بشأن عدم جواز نشوب حرب نووية

صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف بأن روسيا تعول على استجابة الولايات المتحدة للمبادرة الروسية الرامية لتبني بيان حول عدم جواز نشوب حرب نووية.

وقال أنطونوف في حديث لمنظمة "مجلس العلاقات الدولية" غير الحكومية الأمريكية، إن "إحدى المهام الأكثر إلحاحا هي ضمان الشفافية والقابلية للتنبؤ في ظل وقف سريان معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

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وتابع: "ونعول أيضا على أن تستجيب واشنطن للمبادرة لتبني بيان مشترك على مستوى القمة حول عدم جواز الحرب النووية".

وأكد السفير أن هذه الوثيقة يجب أن تتضمن أيضا فكرة عدم جواز "أي نزاع مسلح بين القوى النووية".

يذكر أن روسيا تقدمت بالمبادرة لتبني بيان حول عدم جواز وقوع حرب نووية، وسلمت المقترح لواشنطن بشكل رسمي في 22 أكتوبر عام 2018.

المصدر: "تاس"