الكرملين يجيب على سؤال: لماذا لا يزال بوتين عقيدا وليس جنرالا؟

أجاب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على سؤال توجه به الصحفيون حول سبب بقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقيدا وليس جنرالا.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن "هذه الرتبة (جنرال) بالتأكيد استحقها مرات عديدة. هذه ليست أولوية بالنسبة له الآن، إنه يعمل كرئيس، ويركز على قضايا أخرى".

وكان بوتين قد صرح في يناير عام 2019، بأنه خدم في فوج المدفعية، ومن المعروف أن بوتين استقال من جهاز المخابرات السوفيتية "كي جي بي" عام 1991 برتبة عقيد، ليبدأ فيما بعد حياته السياسية.

المصدر: نوفوستي