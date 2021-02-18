بوريل يدعو موسكو للإفراج عن نافالني وبروكسل تتجه لفرض عقوبات على مسؤولين روس

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، السلطات الروسية للإفراج عن الناشط أليكسي نافالني.

وكتب في تغريدة: "لقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه ينبغي الإفراج بشكل فوري عن أليكسي نافالني، ويجدد الاتحاد الأوروبي نداءه للسلطات الروسية بتنفيذ ذلك دون تأخير".

وتابع: "نتوقع من روسيا الامتثال لالتزاماتها الدولية كطرف موقع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

The #ECHR ruled Alexei @navalny should be released immediately. The EU reiterates its call on the Russian authorities to do so without delay. We expect Russia to comply with its international commitments as signatory of the European Convention on Human Rights. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 18, 2021

وفي نفس السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأموال على مسؤولين روس في مارس، ربما قبل قمة لدول الاتحاد، وذلك بعد اجتماع مبعوثين أقر اتخاذ إجراءات عقابية.

وأظهر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوربي يوم الأربعاء تأييدا واسعا للعقوبات، حيث طالبت الدول المشاركة، والتي شملت السويد وألمانيا وفرنسا وبولندا ودول البلطيق، بفرض حظر على سفر المسؤولين وتجميد أرصدتهم.

يذكر أن نافالني اعتقل فور عودته إلى روسيا من ألمانيا مطلع يناير الماضي، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ لمدة سنتين و8 أشهر لانتهاكه قيود حكم سابق مع وقف التنفيذ أدانه بالاختلاس.

المصدر: RT + "رويترز"