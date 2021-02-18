بيسكوف: روسيا تستخدم كل قدراتها لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تستخدم كل قدراتها الصناعية لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا أن حملة تطعيم الروس باللقاح تعتبر أولوية حاليا.

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وفي تعليقه على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دي لاين، التي تتساءل لماذا تبيع روسيا ملايين من الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" إلى الخارج، في حين تجري حملة تلقيح الروس داخل البلاد بشكل بطيئ، قال بيسكوف: "يمكن القول هنا إن التلقيح داخل البلاد يعد أولوية بالنسبة لنا. وتعرفون أن التطعيم يعد عملية طوعية".

وأشار إلى أنه تجري حاليا عملية شرح أفضليات التلقيح ضد كورونا، بما في ذلك بواسطة وسائل الإعلام.

وأضاف: "تم تجنيد كل القدرات الصناعية التي تعمل بالدرجة الأولى من أجل توفير اللقاح للسوق الداخلية. ويتم التطعيم في روسيا بوتائر عادية. وستزداد هذه الوتائر عندما سيعتبر المزيد من الروس تلقيح أنفسهم ضروريا".

وردا على سؤال صحفي حول نقص العدد الضروري من الجرعات من اللقاح في المناطق الروسية أجاب: "لا تتوفر لدينا أي معلومات حول نقص اللقاح في المناطق. ويمكن القول إن الطلب على اللقاح يزداد".

وأكد أن الكرملين مرتاح من وتائر تطعيم السكان ضد كورونا.

هذا وأفاد بيسكوف بأن الإنتاج المشترك للقاحات الروسية ضد كورونا في الخارج سيبدأ في الأيام القريبة القادمة، الأمر الذي سيسمح بتلبية حاجات الدول الأخرى.

وتابع: "أما الطلب على اللقاح الروسي في الخارج فإنه عال حقا. إنه عال لحد يتجاوز القدرات الصناعية. ولذلك نجري حاليا عملا نشيطا للغاية لإطلاق إنتاج اللقاح الروسي في عدد من الدول الأجنبية في الأيام القريبة القادمة".

وأشار إلى أن "الإنتاج (إنتاج اللقاح) في عدد من الدول الأجنبية سيلبي الحاجات الخارجية، فيما تعمل المصانع الروسية لتلبية حاجات السوق الداخلية. وأكرر مرة أخرى أن سوقنا الداخلية وصحة المواطنين الروس تعدان أولوية بالنسبة لنا".

المصدر: نوفوستي