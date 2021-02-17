نيبينزيا: الأمم المتحدة تمكنت من تجنب الآثار الضارة للوباء على بعثات حفظ السلام

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن المنظمة تمكنت من تجنب التأثير الضار والخطير لجائحة كورونا على عمل بعثات حفظ السلام في العالم.

وقال خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي بشأن الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا: "على الرغم من حقيقة أنه بسبب القيود المفروضة، تواجه عمليات حفظ السلام تحديات جديدة، تمكنت المنظمة حتى الآن من تجنب تأثير ضار وخطير على عملها".

وأضاف: "جهود مجلس الأمن في مكافحة الوباء ينبغي أن تركز بدقة على دعم إجراءات بعثات حفظ السلام".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "في هذا الصدد، نلاحظ الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي تهدف إلى ضمان التطعيم العاجل لأفراد حفظ السلام".

وشدد على أن "الوباء يهدد بتفاقم العواقب الإنسانية الخطيرة بالنسبة للبلدان التي تعاني النزاعات المسلحة.. روسيا كانت في طليعة من دعموا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار حول العالم وشددت باستمرار على الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار في مناطق النزاعات".

وجدد التأكيد على أن "هذه الإجراءات لا تنطبق على العمليات ضد الجماعات الإرهابية المعترف بها دوليا".

وتبنى مجلس الأمن في يوليو الماضي بالإجماع القرار 2532 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار أثناء الوباء وإجراءات أخرى لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: "تاس"