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رئيس باراغواي يشكر بوتين على توريد لقاح "سبوتنيك V" لبلاده

أخبار روسيا

رئيس باراغواي يشكر بوتين على توريد لقاح
Sputnik Alexey Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس باراغواي ماريو عبده بينيتز (صورة أرشيفية)
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تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا من رئيس باراغواي ماريو عبده بينيتز، بحث فيه الجانبان تعاون البلدين في مكافحة كورونا، وتوريد روسيا لقاح "سبوتنيك V" لباراغواي.

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وجاء في البيان أن الطرفين ناقشا "التعاون في مواجهة تفشي عدوى كورونا"، وأن بينيتز شكر بوتين على قرار توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا لباراغواي.

وذكر البيان أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لتقديم الدعم الكامل لتطوير العلاقات بين روسيا وباراغواي في مختلف المجالات، وخاصة في المجال التجاري والاقتصادي.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن وزير الصحة في باراغواي خوليو مازوليني عن توقيع بلاده اتفاقا مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة المشرف على تصدير لقاح "سبوتنيك V"، حول شراء دفعة من هذا اللقاح.

المصدر: موقع الرئاسة الروسية

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