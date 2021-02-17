موسكو للمحكمة الأوروبية: طلب الإفراج عن نافالني تدخل صارخ ولا أساس قانونيا له

أكد وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو أن مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن نافالني، تدخل صارخ في أداء السلطة القضائية لدولة ذات سيادة، وغير قابل للتنفيذ.

وقال: "طلب الإفراج عن نافالني الذي ورد اليوم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير مسبوق لعدة أسباب. أولا، هذا تدخل واضح وخطير في أداء السلطة القضائية لدولة ذات سيادة".

وأضاف: "ثانيا، الطلب غير معقول وغير قانوني، لأنه لا يتضمن إشارات إلى أي حقيقة أو قاعدة قانونية تسمح للمحكمة باتخاذ مثل هذا القرار".

وشدد تشويتشينكو على أن "طلب المحكمة الأوروبية غير قابل للتنفيذ، لأنه وفقا للقانون الروسي لا توجد أسس قانونية للإفراج عن المذكور".

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق روسيا إلى الإفراج الفوري عن أليكسي نافالني.

واعتقل الناشط نافالني فور عودته إلى روسيا من ألمانيا مطلع يناير الماضي، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ 2.8 عام لانتهاكه قيود حكم سابق مع وقف التنفيذ أدانه بالاختلاس.

المصدر: RT