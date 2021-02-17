وزارة الدفاع الروسية تنفي صحة تقارير عن وجود قنبلة في أحد مبانيها بموسكو

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تقارير عن وجود قنبلة في أحد مبانيها في العاصمة موسكو.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن التقارير التي "تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود تهديد انفجار مزعوم في مبنى تابع لوزارة الدفاع بعنوان كورنيش فرونزينسكايا، 22، لا أساس لها من الصحة".

وأضافت الوزارة أن جميع الوحدات الموجودة في مجمع مباني وزارة الدفاع "تؤدي وظيفتها بشكل طبيعي".

وفي وقت سابق قال مصدر بأجهزة الطوارئ الروسية لوكالة "تاس" إن شخصا مجهول الهوية أبلغها في اتصال هاتفي عن وجود عبوات ناسفة مزروعة في كل من مبنى وزارة الدفاع بكورنيش فرونزينسكايا، وداخل محطة "بارك كولتوري" لمترو الأنفاق (وسط موسكو) وعند مخرجين من هذه المحطة.

المصدر: "نوفوستي" + تاس