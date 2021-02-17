ردا بالمثل.. موسكو ترفض منح تأشيرة دخول للمرشح لمنصب رئيس "ناسا" في روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو رفضت منح تأشيرة دخول للمرشح لمنصب رئيس مكتب وكالة الفضاء الأمريكية في روسيا، وذلك كرد فعل على رفض مماثل من جانب واشنطن.

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وقال ريابكوف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء: "نعم، كان ذلك رد فعل".

وأضاف: "لا أريد أن أقول إننا نواجه بشكل جدي في علاقاتنا مع وكالة الفضاء الأمريكية أي حواجز مثل الصعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول أو أي قيود على الاتصالات. لكننا نشهد مرارا حواجز مماثلة في علاقاتنا مع الهيئات الأمريكية الأخرى. ويمكننا التغلب تدريجيا على هذه الحواجز الصناعية. والخيار المثالي هو تصفيتها. وسنقترحه على الإدارة في واشنطن".

ونقلت وكالة "نوفوستي" سابقا عن مصدر في مجال الفضاء الروسي أن موسكو رفضت منح تأشيرة الدخول للمرشح لمنصب رئيس مكتب وكالة الفضاء الأمريكية في روسيا دون ذكر اسمه، وذلك كرد فعل على خطوة مماثلة من جانب الولايات المتحدة تجاه عدد من الدبلوماسيين الروس.

المصدر: نوفوستي