بوتين عن خطورة أنشطة شركات "أي تي" الأجنبية: رأينا ما حصل في الولايات المتحدة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا من الخطورة التي قد تمثلها أنشطة شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية بالنسبة للدولة.

وقال بوتين اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقده مع رؤساء الكتل البرلمانية، إن أنشطة شركات "أي تي" ومنصات الإنترنت الأجنبية تمثل خطرا ملموسا بالنسبة لروسيا، مضيفا: "رأينا ما حصل في الولايات المتحدة".

وجاء هذا التصريح على ما يبدو في إشارة إلى حذف أكبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب في آخر أسابيع ولايته، متهمة إياه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول.

وشدد بوتين في كلمته على ضرورة منع التدخل الأجنبي في الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: "إنها إرادة الشعب وعلينا حمايتها من أي محاولات تدخل خارجي. لا نستطيع ولن نسمح بتوجيه أي ضربات إلى سيادة روسيا وحق شعبها في أن يكون صاحب القرار في أرضه".

يتبع..