إعلان عن عودة تدريجية للعقول الروسية المهاجرة

صرح أركادي دفوركوفيتش، رئيس مؤسسة سكولكوفو بأن الخبرات التي غادرت روسيا سابقا تعود بالتدريج إلى البلاد، وأن هذا الاتجاه يتعلق بشكل رئيس بأوروبا والولايات المتحدة.

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ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن دفوركوفيتش قوله إن المتخصصين الروس المهاجرين "يعودون بشكل أساسي من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ويجري شراء شركاتنا الناشئة في الصين وأوروبا، على الرغم من وجود أمثلة أخرى مثل جنوب شرق آسيا، ومركز سنغافورة النشط للغاية".

وأكد أن مؤسسة سكولكوفو التي يرأسها لا تحد من مشاركة الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب في المشاريع، وتولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الشركاء الأجانب ودعم الصادرات.

وقال دفوركوفيتش في هذا الشأن: "لقد أطلقنا برنامج هبوط ناعم، والذي يسمح للشركات الناشئة الأجنبية بالتكيف مع السوق الروسية. لقد انخرطت بالفعل العشرات من الشركات الأجنبية في هذا البرنامج وأصبح الكثير منها مقيما لدينا".

ولفت رئيس مؤسسة سكولكوفو إلى أن أكبر منطقة تسمح بجذب المتخصصين الأجانب أو المتخصصين الروس السابقين إلى السوق الروسية هي جامعة سكولتيخ حيث 40٪ من الأساتذة أجانب، وعاد نصف الـ 60٪ المتبقية إلى روسيا من الخارج و 20٪ من الطلاب من الأجانب".

واختتم دفوركوفيتش تصريحه بالقول: "هذه قناة ممتازة لعودة الزملاء إلى روسيا. أستطيع أن أقول إن الذين عادوا أكثر ممن غادروا، وهذا مؤكد تماما. نحن نحاول أن نفعل الشيء نفسه في المحافل الإقليمية".

المصدر: نوفوستي