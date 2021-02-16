أمريكي يكشف سبب تلقيه لقاح "سبوتنيك V" في القرم

أصبح الجيوفيزيائي بروس واتس بيفن، أول أمريكي يتم تطعيمه في القرم، بلقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وخلال شرحها لسبب اختيار بيفن، للقاح الروسي قالت زوجته تاتيانا سميكالوفا، إن زوجها البالغ من العمر 78 عاما، ينوي السفر قريبا إلى الولايات المتحدة وهو يخشى أن أن يصاب بعدوى كوفيد، خلال وجوده في الطريق الطويل، أو في الوطن.

وأضافت: "لذلك قرر زوجي، قبيل السفر، تطعيم نفسه خلال وجوده في القرم باللقاح الروسي المشهود بفعاليته على المستوى العالمي، بما في ذلك بفضل المقالة التي نشرتها المجلة العلمية البريطانية المعروفة The Lancet".

وأكدت الزوجة، على أنه تم أيضا تطعيمها باللقاح قبل فترة، وهي في حالة صحية جيدة. وقالت: "اليوم تم تطعيم زوجي بالجرعة الأولى من اللقاح، وهو بخير. لاحقا سنتناول الجرعة الثانية".

المصدر: نوفوستي