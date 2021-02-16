لافروف معلقا على تصريح أمريكي حول "سبوتنيك V": إنه أمر محزن..

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تعليق على دعوات الإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشك مع لقاح "سبوتنيكV " الروسي، إن بلاده لا تقيم علاقة صداقة ضد أي أحد بتاتا.

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وصرح لافروف في ختام مباحثات مع وزير خارجية توغو قائلا: "بالمناسبة، دعا ممثلو الإدارة الأمريكية الجديدة مؤخرا إلى التعامل باشتباه مع لقاح سبوتنيك V الروسي، لأنهم يقولون مجددا، هذه خطة جيوسياسية للكرملين، ومن الضروري أن تكون أكثر حذرا، كي لا تعتمد على الاتحاد الروسي. حسنا، ماذا يمكنني أن أقول ... لا يوجد شيء يعارض التواصل الودي الطبيعي بين البلدان وإذا كان الشيء الوحيد الذي يمكن قوله في هذا الصدد هو هذا النوع من التصريحات، فذلك أمر محزن".

وتابع رئيس الدبلوماسية الروسية قائلا: "نحن لا نتصادق أبدا ضد أي طرف. وننطلق دائما من أنه إذا كان لدى روسيا وشركاؤها الأجانب جاذبية متبادلة، فعندئذ لنا كل الحق في تطوير علاقاتنا وفق ما نتفق عليه".

المصدر: نوفوستي