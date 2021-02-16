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عالم أوبئة روسي يعلن تشكل مناعة جماعية ضد كوفيد-19 في موسكو

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عالم أوبئة روسي يعلن تشكل مناعة جماعية ضد كوفيد-19 في موسكو
Sputnik
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 قال عالم الأوبئة الروسي غينادي أونيشينكو، إنه تم تشكل مناعة جماعية ضد كوفيد-19 لدى سكان العاصمة موسكو، بفضل الذين تعافوا من المرض والذين تم تطعيمهم باللقاح ضد فيروس كورونا.

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وأضاف أونيشينكو: "نحن حاليا، نقوم بتعزيز المناعة ضد فيروس كورونا. ومع تشكيل مناعة سكانية في موسكو، يمكن القول، إنها باتت موجودة بالفعل".

وتابع أونيشينكو، القول: "هناك حوالي 900 ألف أصيبوا بالمرض، بالإضافة إلى من تم تطعيمهم، و من لم يتم فحصهم ولكنهم يملكون مناعة بالفعل".

ولذلك وفقا للخبير، تظهر موسكو الآن مناعة مستقرة إلى حد ما.

المصدر: نوفوستي

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