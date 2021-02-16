الخارجية الروسية تنفي أنباء عن إجراء محادثات بشأن تبادل بول ويلان المدان في روسيا بتهمة التجسس

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا والولايات المتحدة لا تجريان محادثات حول احتمال تبادل الأمريكي بول ويلان المدان بتهمة التجسس في روسيا.

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وقال ريابكوف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الثلاثاء: "بصفتي ممثلا عن وزارة الخارجية، يمكنني التأكيد بكامل المسؤولية ما الذي قد أعلناه علنا أكثر من مرة وأشرنا إليه في اتصالاتنا مع المسؤولين الأمريكيين ومفاده أن الحديث لا يدور عن تبادل ويلان بأي من المواطنين الروس المدانين في الولايات المتحدة".

وذكر ريابكوف أن الاتهامات التي كانت موجهة إلى بول ويلان في روسيا كانت جدية للغاية.

وأضاف: "يرى الممثلون الأمريكيون بشكل جيد ما الذي يحدث به وكيف. وتوجد لدى أقربائه كل المعلومات المناسبة. وهذا ليس رواية للتبادل".

وأكد ريابكوف استعداد روسيا لمناقشة صيغ للتبادل وصيغ لاستخدام الأحكام المناسبة لاتفاقية مجلس أوروبا لعام 1993 حول نقل المحكوم عليهم.

وتابع: "لقد قلنا ذلك أكثر من مرة. وقد سلمنا للأمريكيين في مختلف المراحل من حوارنا بهذا الشأن قوائم للأشخاص المدانين لدينا الذين يمكن مناقشة نقلهم حال اهتمام الولايات المتحدة بذلك. لكن ويلان لم يدخل هذه القوائم سابقا".

وأفاد فلاديمير جيريبينكو، محامي بول ويلان، في وقت سابق من هذا اليوم، بأنه قد يتم تبادل موكله بمبرمج روسي، دون ذكر اسمه.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المحامي: "تجري الاستخبارات حاليا محادثات حول تبادل بول ويلان، وتسمع فيها أسماء أخرى. ولا يدور الحديث عن (الطيار الروسي قسطنطين) ياروشينكو و(رجل الأعمال الروسي فيكتور) بوت، والحديث هناك عن مبرمج ما".

وأصدر القضاء الروسي العام الماضي حكما بالسجن لمدة 16 عاما بحق العسكري البحري الأمريكي السابق بول ويلان.

المصدر: نوفوستي