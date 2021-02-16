بيسكوف: استعراض عيد النصر في هذا العام سيقام بالتأكيد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن الاستعراض العسكري بمناسبة النصر على ألمانيا النازية، سيقام حتما في هذا العام.

ولكن بيسكوف، لم يتمكن خلال ذلك، من الرد على سؤال حول هل سيقام الاستعراض، في يوم 9 مايو كما جرت العادة.

وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون، حتى في عام 2020، تمت إقامة الاستعراض، لذلك لا يوجد أي شك أنه سيقام في هذا العام".

في عام 2020، تم تأجيل العرض بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، من 9 مايو إلى 24 يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

واختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا اليوم بالذات، لأنه تم في 24 يونيو عام 1945 تنظيم الاستعراض التاريخي للمنتصرين.

المصدر: تاس