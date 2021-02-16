بيسكوف: الكرملين سيستأنف عمله بدوام كامل خلال أشهر

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عمل الكرملين بدوام كامل وإجراء فعاليات بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين قد يستأنف في الأشهر القريبة القادمة.

وقال أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أنه سيستأنف خلال عدة أشهر. بصورة أو بأخرى فسيبدأ بشكل تدريجي. لكن التنبؤ في هذا المجال صعب".

وردا على سؤال صحفي حول تخطيط أي زيارات أجنبية للرئيس بوتين في المستقبل القريب أجاب بيسكوف أنه تتم حاليا مناقشة هذا الاحتمال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل شيء سيتوقف على الوضع الوبائي.

وتابع: "ندرس احتمال إعداد عدد من الزيارات، وهناك مجموعة من الدعوات الصالحة والمتجددة، لكن كل شيء سيتوقف على الوضع الوبائي داخل البلاد بالدرجة الأولى وفي الدول التي نتحاور معها".

المصدر: نوفوستي