روسيا.. أدنى عدد للإصابات اليومية بكورونا منذ أكتوبر

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 13233 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى مؤشر منذ 10 أكتوبر، بينما ارتفع عدد الوفيات الجديدة إلى 459 بعدما كان عند 394 في إحصائية أمس الاثنين.

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بذلك وصلت حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية التفشي إلى 4 ملايين و 99323 حالة، منها 80979 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

وذكر التقرير أن مجموع المتعافين بلغ 3 ملايين و624663 شخصا، بعد تماثل 17627 مريضا للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 393681 حالة نشطة.

ورصدت العاصمة موسكو 1409 إصابات جديدة في أدنى عدد منذ 24 سبتمبر الماضي، مع ارتفاع الوفيات اليومية من 56 أمس إلى 60 اليوم.

وفي بطرسبورغ تم تسجيل 1082 إصابة و48 وفاة جديدة مقابل 1093 إصابة و49 وفاة في إحصائية أمس.

المصدر: RT