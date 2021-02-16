جهاز الأمن الفدرالي يكشف خلية سرية في القرم وتترستان قامت بتمويل "داعش"

قام جهاز الأمن الفدرالي وهيئة الإشراف المالي في روسيا بإيقاف عمل خلية سرية قام أفرادها بجمع أموال لمقاتلي تنظيم "داعش" في أراضي شبه جزيرة القرم وجمهورية تترستان.

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وجاء في بيان صدر عن مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي أن المحتجزين كانوا يقومون في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بجمع الأموال عبر شبكة الإنترنت لنقلها للمقاتلين في الخارج وذلك تحت ستار العمل الخيري. وتمت مصادرة وسائل اتصال وأجهزة كومبيوتر وناقلات معلومات منهم.

ويواجه المحتجزون تهمة المساعدة في النشاط الإرهابي.

المصدر: نوفوستي