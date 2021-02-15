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روسيا.. تطعيم مسنّة عمرها 101 سنة ضد كورونا

أخبار روسيا

روسيا.. تطعيم مسنّة عمرها 101 سنة ضد كورونا
Reuters
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ذكر المقر العملياتي لمكافحة فيروس كورونا في مقاطعة بسكوف الروسية، أنه تم تطعيم السيدة إيميليا فولتوخوفا التي يزيد عمرها على 101 سنة ضد كورونا.

وأضاف المقر: " تم تطعيم السيدة إيميليا فولتوخوفا، وهي من أكبر المعمرين في المنطقة ضد فيروس كورونا".

وتعيش هذه المعمرة منذ عام 2011 في دار "نوفوسيلسكي" الداخلية للمسنين والمعاقين وترقد في الوقت الراهن على سرير متعدد الوظائف، لأنها لا تستطيع المشي بعد كسر في الورك.

المصدر: نوفوستي

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