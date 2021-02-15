الكرملين يعلق على رغبة ماسك في التحدث مع بوتين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن دعوة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى تبادل الحديث مع الرئيس فلاديمير بوتين عبر شبكة التواصل الاجتماعي Clubhouse تثير الاهتمام.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: "ولكن يجب أن نفهم في البداية، ماذا يقصد الملياردير".

وتابع بيسكوف: "كما تعلمون أن الرئيس بوتين لا يستخدم الشبكات الاجتماعية بشكل مباشر، ولا يقوم شخصيا بإدارتها. بشكل عام هذا بالتأكيد اقتراح مثير جدا للاهتمام بدون شك، لكننا بحاجة إلى فهم بطريقة ما، جوهر هذا الاقتراح. لذلك يجب التحقق بشكل ما من كل ذلك، وبعد ذلك سنرد".

في وقت سابق، توجه ماسك، إلى بوتين عبر الحساب الرسمي للرئيس الروسي على "تويتر"، ودعاه بلغتين إلى تبادل الحديث من خلال شبكة التواصل الاجتماعي Clubhouse.

وقال ماسك، مخاطبا بوتين بالإنجليزية: "هل ترغبون في الانضمام إلي لإجراء حديث في Clubhouse".

وأضاف ماسك القول، باللغة الروسية: "إنه لشرف عظيم أن أتحدث معكم".

جدير بالذكر، أن Clubhouse، هو تطبيق مخصص للاتصال الصوتي، ويمكن استخدامه فقط بعد الحصول على دعوة. وفي هذه الشبكة الاجتماعية، التي باتت تحظى بشعبية كبيرة مؤخرا، توجد "غرف" يمكن للمستخدمين فيها مناقشة مواضيع مختلفة.

المصدر: نوفوستي