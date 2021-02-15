بيسكوف: المشاركون في فعاليات 14 فبراير لم ينتهكوا القانون

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن عناصر هيئات حماية القانون، لم ينفذوا أية اعتقالات خلال تجمع يوم الأحد لأنصار أليكسي نافالني، لأنه لم تحدث هناك انتهاكات للقانون.

وأضاف بيسكوف: "نحن نقدر بشكل تقليدي عاليا، فعالية عمل ممثلي هيئات حماية القانون، أما بخصوص الإجراءات، فهي تتخذ بحق الذين ينتهكون القانون. يوم أمس جرت الأمور بشكل هادئ".

وتابع بيسكوف القول: "فيما يتعلق بكل هذه الأعمال، وبخصوص المصابيح الضوئية، لم تحدث أية إعاقة للتنقل والحركة ولم يحدث تجمع جماهيري، ولم يكن هناك انتهاك مباشر للقانون".

وأشار بيسكوف، إلى أن تجول بعض الأشخاص مع مصابيح ضوئية، أمر رائع. ربما كان البعض يحتج على موضوع ما، ووقف خلال ذلك آخرون معهم، دون أن يفهموا سبب إضاءة الفوانيس. لكن الأهم في الموضوع، هو أنهم لم يخالفوا القانون".

المصدر: تاس