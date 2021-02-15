مقتل أحد المتهمين بالتورط في الهجمات الإرهابية في موسكو عام 1999 في سجن بروسيا

فتحت هيئة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن مقتل محكوم عليه بتهمة التورط في تفجيرات المنازل في موسكو عام 1999 في سجن بإقليم بريمورسك في الشرق الأقصى الروسي.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة الرئيسية لمصلحة تنفيذ العقوبات الفدرالية أن "هيئات التحقيق التابعة لمجلس التحقيق الروسي في إقليم بريمورسك فتحت قضية جنائية بشأن مقتل رجل في سجن. ويرى التحقيق أن أسباب القتل قد تعود إلى خلاف اندلع بين محكومين عليهما في 13 فبراير الجاري في مستشفى السجن الذي كانا يقبعان فيه. وخلال الخلاف قام المشتبه به البالغ من العمر 41 عاما بطعن الضحية البالغ من العمر 65 عاما بشفرة سكين في رقبته، الأمر الذي أدى إلى مصرعه".

ووفق الرواية الأولية تعود أسباب الحادث إلى إهانات وجهها الضحية إلى المتهم.

ووقع في فندوق "إينتوريست" بالعاصمة الروسية في أبريل عام 1999 انفجار قوي ألحق أضرارا كبيرة بالطابق العشرين للمبنى وأسفر عن إصابة 11 شخصا، بمن فيهم رضيع إسباني. وهز انفجار آخر في 31 أغسطس عام 1999 المحل التجاري "أوخوتني رياد" وسط موسكو، الأمر الذي أدى إلى إصابة 40 شخصا ومصرع امرأة واحدة.

المصدر: نوفوستي