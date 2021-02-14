بعد شطب حسابه في "تويتر".. وفد روسيا في مفاوضات الرقابة على التسلح يطلق قناة على "تيليغرام"

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأحد أن وفدها المشارك في المفاوضات الدولية بشأن الأمن العسكري والرقابة على التسلح أطلق قناة على تطبيق "تيليغرام" بعد تعليق "تويتر" حسابه مؤقتا أمس.

ودعت وزارة الخارجية الروسية رواد "تيليغرام" إلى الانضمام لقناة وفدها في فيينا بهدف متابعة أخباره.

ويأتي ذلك بعد يوم من شطب "تويتر" مؤقتا حساب الوفد بدعوى مخالفته قواعد الموقع، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

وفي وقت لاحق من أمس تم استئناف الوصول إلى حساب الوفد، لكن الإجراء أسفر عن فقدان الحساب جميع متابعيه.

المصدر: RT