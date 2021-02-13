روسيا.. استمرار البحث عن أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار في كالوغا

قالت مديرية حالات الطوارئ في كالوغا، إن البحث مستمر عن أشخاص يحتمل وجودهم تحت أنقاض سقف مبنى مصنع السيارات السابق الذي تعرض للانهيار.

وأشارت المديرية، في تقريرها، إلى احتمال وجود شخصين تحت الأنقاض.

وأضاف التقرير: "يتألف المبنى، من طابق واحد من الخرسانة المسلحة بمساحة 50 × 100 متر، وبسقف مغطى بألواح من الزنك".

В Калужской области под завалами здания нашли тело мужчины https://t.co/hlpjj7pj9Rpic.twitter.com/AdxSC3IMOu — РИА Новости (@rianru) February 13, 2021

وشدد التقرير، على استمرار عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي