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روسيا.. استمرار البحث عن أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار في كالوغا

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روسيا.. استمرار البحث عن أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار في كالوغا
Sputnik
صورة أرشيفية
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قالت مديرية حالات الطوارئ في كالوغا، إن البحث مستمر عن أشخاص يحتمل وجودهم تحت أنقاض سقف مبنى مصنع السيارات السابق الذي تعرض للانهيار.

وأشارت المديرية، في تقريرها، إلى احتمال وجود شخصين تحت الأنقاض.

وأضاف التقرير: "يتألف المبنى، من طابق واحد من الخرسانة المسلحة بمساحة 50 × 100 متر، وبسقف مغطى بألواح من الزنك".

وشدد التقرير، على استمرار عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث.

 المصدر: نوفوستي

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