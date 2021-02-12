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سيناتور روسي يعلق على "خريطة النفوذ التركي"

أخبار روسيا

سيناتور روسي يعلق على
Sputnik VLADIMIR TREFILOV
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قلل العضو في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف من أهمية تقرير التلفزيون التركي الذي عرضت فيه "خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول 2050"، تضم أجزاء من روسيا.

وقال جباروف في حديث لقناة "إر بي كا" الروسية: "أعتقد أن مثل هذه المعلومات يتم عرضها بشكل متعمد لرؤوية ردود الأفعال، لكننا لن نولي اهتمامنا بذلك. ولدينا علاقات طبيعية مع تركيا، ونحن شريكان في العديد من المجالات".

وتابع قائلا: "لا أظن أن أحدا يعتقد بجدية أن الأتراك قد يعززون نفوذهم في إقاليم روسيا الاتحادية".

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التلفزيون التركي يعرض خريطة
التلفزيون التركي يعرض خريطة "للنفوذ التركي المتوقع بحلول 2050"

وأكد السيناتور، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أن روسيا تعتزم تطوير علاقات الصداقة مع تركيا دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين.

وكانت قناة TRT الحكومية التركية عرضت خريطة "لمناطق النفوذ التركي المتوقعة بحلول 2050"، أخذتها من كتاب بقلم الباحث الأمريكي جورج فريدمان، صادر في عام 2009، والذي تحدث فيه عن توقعاته بشأن تطور الأوضاع الاستراتيجية والجيوسياسية في العالم في القرن الـ21.

المصدر: قناة "إر بي كا"

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