بحضور دبلوماسي أجنبي.. استئناف محاكمة نافالني بتهمة التشهير بمحارب قديم

استؤنفت في موسكو اليوم الجمعة محاكمة الناشط المعارض أليكسي نافالني بتهمة التشهير بمواطن مسن من قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى.

وحضر الجلسة دبلوماسيون من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، بالإضافة إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أعلن المحارب القديم (95 عاما) إيغنات أرتيمينكو في بيان تلته المدعية أنه لا يستطيع حضور جلسة اليوم بنصيحة من الأطباء، محملا نافالني المسؤولية عن الإساءة له ولأفراد عائلته مرارا.

وجاء ذلك بعد تدهور صحة أرتيمينكو خلال حضوره الجلسة الأولى من المحاكمة افتراضيا.

وشهدت الجلسة مشادة كلامية حادة بين نافالني وإيغور كوليسنيكوف، بعد أن حمل المتهم حفيد المحارب القديم المسؤولية عن تزييف توقيع جده و"استغلاله كدمية".

وكان أرتيمينكو بين الأشخاص الذين ظهروا في شريط أنتجته شبكة RT العام الماضي حيث أعربوا عن دعمهم للتعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين وتم تبنيها في يوليو.

وانتقد نافالني في "تويتر" بشدة الذين ظهروا في ذلك الفيديو، واصفا إياهم بأنهم "عار للدولة" و"خونة" و"بلا ضمير".

وسبق أن قرر القضاء الروسي سجن نافالني الذي اعتقل أوائل يناير فور عودته إلى وطنه من ألمانيا، لمدة 2.8 عام بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا في قضية الاختلاس.

المصدر: وسائل إعلام روسية