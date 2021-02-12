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بيسكوف: هناك خطأ كبير في التغطية الإعلامية لكلام لافروف عن "قطيعة" مع الاتحاد الأوروبي

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بيسكوف: هناك خطأ كبير في التغطية الإعلامية لكلام لافروف عن
Sputnik Andrei Nikolsky
دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية
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اعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه يجب على روسيا أن تكون جاهزة لمواجهة تحركات غير ودية من جانب الاتحاد الأوروبي، لكنها تبقى حريصة على تطوير العلاقات مع التكتل.

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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بيسكوف اليوم الجمعة تعليقا على تصريح لوزير الخارجية سيرغي لافروف الذي عبر عن استعداد موسكو لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطرا على قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي.

وقال بيسكوف: "وسائل الإعلام تقدم عنوانا مثيرا (حول كلام لافروف) خارج السياق.. هذا خطأ كبير من الإعلام، وهذا خطأ يغير المعنى".

وأضاف: "النقطة بالتحديد هي أننا لا نريد ذلك (قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي)، نريد تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ولكن إذا سلك الاتحاد هذا المسار (فرض عقوبات تشكل خطرا على الاقتصاد الروسي)، فإذن نعم، سنكون مستعدين لذلك، لأنه يجب أن نستعد للأسوأ".

وتابع بيسكوف: "هذا ما كان يتحدث عنه الوزير. لكن المعنى تم تشويهه وتم تقديم هذا العنوان المثير بطريقة تصور روسيا وكأنها هي التي ستبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

المصدر: "تاس"

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