مدير الاستخبارات الروسية: المتعاونون مع المخابرات الأجنبية لا يمكن وصفهم بالمعارضين

أكد سيرغي ناريشكين، مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، أن وزارة خارجية البلاد لا تبالغ عندما تتحدث عن وجود تواطؤ بين ممثلي المعارضة غير النظامية الروسية والغرب.

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جاء ذلك في حديث ناريشكين للصحفيين اليوم الجمعة ردا على على طلب التعليق على تصريحات للخارجية الروسية مفادها أن المعارضة غير النظامية الروسية تتعاون بشكل مباشر مع الغرب.

وفي معرض إجابته على السؤال عما إذا كانت الاستخبارلات تمتلك أدلة على تعاون منظمي المظاهرات غير المرخصة في روسيا مع الأجهزة المختصة الغربية، قال ناريشكين: "الخارجية الروسية لا تخطئ ولا تبالغ في تعليقاتها. لا يسعني إلا أن أضيف إلى ما قالت، أن أولئك الذين يعقدون صفقات إجرامية مع أجهزة استخبارات الدول التي تمارس سياسة معادية لروسيا، لا يمكن تسميتهم بالمعارضين".

وأضاف: "في هذه الحالة لا بد من استخدام مصطلح آخر (لوصفهم)".

المصدر: "نوفوستي"